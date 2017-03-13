شاهد: رجل يستدعي أبقاره بطريقة غريبة

نشر مستخدم على يوتيوب، لقطات غريبة لطريقة فريدة من نوعها يستخدمها في استدعاء وجمع أبقاره بالخطوة السريعة في مزرعة بهولندا.

واستخدم صاحب حساب "Yanagi19871" على يوتيوب، طريقته الغريبة وهي عبارة عن التجشؤ بصوت عالٍ وكأنها إشارة قائد الكتيبة في جمع جنوده، لتفاجأ بالأبقار التي يبلغ عددها 13 بقرة، تستجيب له بالفعل وتجتمع عنده!

وأظهر الفيديو الرجل واقفًا خلف حاجز خشبي، ثم بدأ يتجشأ بصوت مرتفع، مقلدًا صوت البقر وكأنه يفهم لغتهم، لتتحرك الأبقار الـ13 نحوه بشكل مثير للدهشة.

وظلت هكذا تقترب البقرات نحوه كلما تجشأ بنبرة عالية حتى وصلوا جميعًا إلى حافة السور الخشبي في أقل من دقيقة حيث يقف الرجل، وأثار الرجل ضجة على الإنترنت بسبب موهبته الغريبة، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.