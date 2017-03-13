شاهد: حادث غريب ينتهي باستقرار سيارة فوق سطح منزل

نشر تليفزيون الصين المركزي عبر يوتيوب، لقطات صادمة وغريبة لحادث تصادم انتهى باستقرار سيارة فوق سطح منزل ارتفاعه 3 أمتار!

وأظهر المقطع الذي التقطته كاميرات مراقبة في أحد شوارع في مدينة تايتشو بمقاطعة جيانغسو شرق الصين، سائق سيارة هوندا ذات دفع رباعي، وهو يحاول تفادي الاصطدام بدراجة صغيرة ثلاثية العجلات.

وأوضح الفيديو كيف انحرفت السيارة التي كانت تسير بسرعة 70 كيلومترا/في الساعة، من الشارع لتستقر على قمة المنزل بارتفاع 3 أمتار، وعلى بعد 10 أقدام من الطريق الرئيسي، ولحسن الحظ لم يصب أحد بأذى.

وحوصر السائق داخل سيارته لمدة نصف ساعة تقريبًا حتى جاءت الشرطة لمساعدته وإخراجه إلى بر الأمان، وكان الرجل قد ارتبك بسبب المفاجأة فوضع قدمه على دواسة البنزين بدلاً من الفرامل، ما أدى لهذا الوضع المأساوي، بحسب ما صرح به للشرطة.

وكان السائق خائفاً من مغادرة السيارة التي تثبتت في سقف المنزل، إلى أن تم وضع سلم بين السيارة والأرض لمساعدته على النزول، وتم إنزال السيارة من موضعها لاحقاً بواسطة رافعة، ولا تزال الشرطة تحقق في الحادث.