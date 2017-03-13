شاهد: أديل تطبع قبلة على يد فتاة محجبة

غزت لقطات للمطربة البريطانية الشهيرة "أديل"، مواقع التواصل الاجتماعي فور نشر مقطع مصور على تويتر لها وهي تقبل يد فتاة محجبة!

وظهرت أديل وهي تنتقي إحدى المعجبات المحجبات من بين الجماهير وتلتقط يدها لتقبلها في حفل حطم الأرقام القياسية العالمية، أحيته المطربة الشهيرة بمدينة سيدني الأسترالية.

وبحسب ما تناقلته مواقع بريطانية، كانت الفتاة المسلمة تبكي رغبة في أن تسلم على أديل، ففوجئت بها تتجه نحوها، وبمجرد أن التقطت الفتاة يد أديل حتى قبلتها على الفور، فردت أديل تحيتها قائلة "لا تبكى يا حبيبتي" ثم قبلت يدها هي الأخرى.

وحضر حفل أديل الأخير 95 ألف شخص، ليتخطى بذلك الرقم القياسي السابق لحفل المطربة الأمريكية تايلور سويفت، في 2015 والذي بلغ عدد الحاضرين فيه 78 ألف شخص.