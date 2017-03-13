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بالصور: مشهد مؤثر لطفل يحتضن شقيقه الرضيع قبل وفاته

طفل يحتضن شقيقه الرضيع قبل وفاته
طفل يحتضن شقيقه الرضيع قبل وفاته
13/3/2017

نشرت أم صورة مؤثرة لطفلها الكبير وهو يعانق شقيقه الرضيع المصاب بالسرطان قبل وفاته، في مشهد مؤثر للغاية.

وشاركت والدة الطفلين وتدعى شيريل على موقعها الإلكتروني وحسابها بموقع انستغرام، الصورة التي تعتصر القلوب لطفلها الأكبر ويليام (3 أعوام) وهو يحتضن شقيقه الأصغر توماس (4 أشهر) ويطمئنه قائلاً "أنا هنا، كل شيء على ما يرام".

وتم تشخيص حالة الرضيع توماس بلانكسباي بمرض السرطان، ولم يتمكن الأطباء من علاجه، ورغم أن الخبر له وقع كالصاعقة على والديه جون وشيريل وشقيقه ويليام إلا أنهم قرروا قضاء أغلب أوقاتهم مع توماس قبل رحيله عنهم للأبد.

ونشرت الأم التي تعيش في بيرث بأستراليا الغربية، واحدة من الذكريات التي سوف تعتز بها للأبد لطفلها ويليام وهو مستلقي على الأريكة بجانب شقيقه توماس وبدا الثنائي وكأنهما يواسيان بعضهما بعضا.

ووضع ويليام يده على خد توماس بلطف وحب محاولًا طمأنته ببراءة الأطفال، هامسًا في أذنه "أخوك الأكبر هنا بجانبك، كل شيء على ما يرام".

وُلد توماس في نوفمبر/تشرين الثاني مع بقعة غريبة على الجلد في ذراعه الأيمن بدت مثل الوحمة، ولكن بعد مرور ستة أسابيع، اكتشف الأطباء الحقيقة الصادمة حيث وجدوا ورمًا في بطنه تبين لاحقًا أنه ورم خبيث كبير على كليته، لم تفلح معه محاولات الأطباء.

وحظيت الصورة التي نشرتها الأم، بانتشار واسع على شبكة الإنترنت، وقد أبكت الصورة الآلاف وغمرت التعليقات الأسرة بالرسائل والصلوات والمشاعر الإيجابية، والأفكار والكرم والدعم من جميع أنحاء العالم منذ تشخيص حالة توماس. 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + ميرور
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