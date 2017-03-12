البث الحي
منوعات

مصري حصل على مكافأة لإبلاغه عن قنبلة فزرع واحدة أخرى!

ضابط مصري يفكك عبوة ناسفة - أرشيفية
ضابط مصري يفكك عبوة ناسفة - أرشيفية
12/3/2017

قالت وسائل إعلام مصرية إن النيابة العامة أمرت بحبس عامل قام بزرع عبوة ناسفة بعد حصوله على مكافأة لإبلاغه عن قنبلة أخرى.

وقالت صحيفة الشروق اليومية الخاصة السبت إن عاملا بهيئة التأمينات أبلغ الأجهزة الأمنية عن وجود عبوة ناسفة، وأبطلت الشرطة مفعولها وكافأه الأمن بمبلغ مالي، فأراد أن يكرر الفعلة وزرع عبوة ناسفة بالقرب من مكان عمله بحي الزيتون شرقي القاهرة، لكنها انفجرت هذه المرة.

وبحسب الصحيفة فقد عثرت النيابة في منزل المتهم على أسلاك كهربائية وأدوات تستخدم في تصنيع العبوات المتفجرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت مساء الخميس الماضي بلاغا بسماع دوى انفجار بميدان ابن سندر بدائرة قسم شرطة حي الزيتون.

وتبين أن مصدر الدوى صادر من عقار يستخدم كمكتب للتأمينات والمعاشات نتيجة انفجار عبوة بدائية الصنع، عثر عليها أحد العمال أمام المكتب وأثناء قيامه بمحاولة التحفظ عليها انفجرت دون وقوع أي أضرار أو إصابات، وهي العبوة الناسفة التي زرعها المتهم، بحسب الصحيفة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع وصحف مصرية
المزيد من منوعات

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

"أرابتك".. أكبر شركة مقاولات إماراتية تعلن إفلاسها رسميا

برج خليفة أحد أشهر مشروعات أرابتك القابضة (رويترز)