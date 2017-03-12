مصري حصل على مكافأة لإبلاغه عن قنبلة فزرع واحدة أخرى!

قالت وسائل إعلام مصرية إن النيابة العامة أمرت بحبس عامل قام بزرع عبوة ناسفة بعد حصوله على مكافأة لإبلاغه عن قنبلة أخرى.

وقالت صحيفة الشروق اليومية الخاصة السبت إن عاملا بهيئة التأمينات أبلغ الأجهزة الأمنية عن وجود عبوة ناسفة، وأبطلت الشرطة مفعولها وكافأه الأمن بمبلغ مالي، فأراد أن يكرر الفعلة وزرع عبوة ناسفة بالقرب من مكان عمله بحي الزيتون شرقي القاهرة، لكنها انفجرت هذه المرة.

وبحسب الصحيفة فقد عثرت النيابة في منزل المتهم على أسلاك كهربائية وأدوات تستخدم في تصنيع العبوات المتفجرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت مساء الخميس الماضي بلاغا بسماع دوى انفجار بميدان ابن سندر بدائرة قسم شرطة حي الزيتون.

وتبين أن مصدر الدوى صادر من عقار يستخدم كمكتب للتأمينات والمعاشات نتيجة انفجار عبوة بدائية الصنع، عثر عليها أحد العمال أمام المكتب وأثناء قيامه بمحاولة التحفظ عليها انفجرت دون وقوع أي أضرار أو إصابات، وهي العبوة الناسفة التي زرعها المتهم، بحسب الصحيفة.