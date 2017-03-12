شاهد: "مارينز" أمريكي يفقد الوعي بضربة يد واحدة

سقط أحد أفراد قوات المارينز الأمريكية بلا حراك بعد ضربة واحدة فقط وجهها زميل له كان يقوم بشرح إحدى حركات الكاراتيه له.

وأظهر مقطع فيديو اثنين من المارينز وهما يتدربان على إحدى حركات لعبة الكاراتيه، وظهر أحدهما وقد بدا وكأنه الأكثر خبرة وهو يشرح للثاني كيف يقوم بتلك الحركة على الجزء الذي يلتقي فيه الكتف مع العنق.

وطلب الثاني من زميله إثبات فاعلية تلك الحركة وتأثيرها، فما كان من الأخير إلا أن قام بتنفيذها عليه من دون تردد، لينهار الثاني على الأرض مباشرة، على الرغم من جسده الضخم، وضحك مصور الفيديو على صديقه بشكل هيتسيري.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن مقطع الفيديو تم تصويره منذ فترة طويلة، لكنه عاد إلى الانتشار مرة أخرى خلال اليومين الماضيين.