البث الحي
منوعات

شاهد: "مارينز" أمريكي يفقد الوعي بضربة يد واحدة

12/3/2017

سقط أحد أفراد قوات المارينز الأمريكية بلا حراك بعد ضربة واحدة فقط وجهها زميل له كان يقوم بشرح إحدى حركات الكاراتيه له.

وأظهر مقطع فيديو اثنين من المارينز وهما يتدربان على إحدى حركات لعبة الكاراتيه، وظهر أحدهما وقد بدا وكأنه الأكثر خبرة وهو يشرح للثاني كيف يقوم بتلك الحركة على الجزء الذي يلتقي فيه الكتف مع العنق.

وطلب الثاني من زميله إثبات فاعلية تلك الحركة وتأثيرها، فما كان من الأخير إلا أن قام بتنفيذها عليه من دون تردد، لينهار الثاني على الأرض مباشرة، على الرغم من جسده الضخم، وضحك مصور الفيديو على صديقه بشكل هيتسيري.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن مقطع الفيديو تم تصويره منذ فترة طويلة، لكنه عاد إلى الانتشار مرة أخرى خلال اليومين الماضيين.

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
المزيد من منوعات

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

"أرابتك".. أكبر شركة مقاولات إماراتية تعلن إفلاسها رسميا

برج خليفة أحد أشهر مشروعات أرابتك القابضة (رويترز)