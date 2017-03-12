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شاهد: لحظة انهيار إحدى ألعاب الملاهي وإصابة وسقوط العشرات

12/3/2017

أصيب 9 أشخاص بينهم طفل بعد حادث سقوط إحدى ألعاب الملاهي في الصين.

وأظهر مقطع فيديو لحظة انهيار اللعبة وسقوط العشرات ممن كانوا على متنها بشكل مخيف أثناء تشغيلها، إضافة إلى عشرات كانوا متواجدين تحت اللعبة وسقطت عليهم بعد انهيارها.

ووقع الحادث في مقاطعة لياونينغ الصينية، وقال شهود عيان إنهم سمعوا صوت ضجة ثم رأوا العمود الذي يوجد في منتصف اللعبة ينهار ويتطاير منه الشرر، ثم انهارت المقاعد المربوطة باللعبة وبدأ الناس في الصراخ، وأضاف أحدهم إن اللعبة كانت قد بدأت للتو عندما انهارت.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، بينما تم نقل الجرحى إلى المستشفى.

المصدر : الجزيرة مباشر + ميرور
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