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شاهد: قرد رضيع يتعلق بجثمان أمه ويبكي بحرقة

12/3/2017

أظهرت لقطات مصورة قرد صغير يتشبث بجثمان أمه ويبكي بحرقة بعد أن سقطت ميتة إثر دهس سيارة لها وهي تحاول عبور الطريق جنوبي الهند.

وفور مشاهدة القرد الرضيع لأمه ملقاة على الأرض وغارقة في دمائها، هرع إليها واحتضنها باكيا وتعالت صرخاته ولكزاته لها في محاولة لإيقاظها.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن تصرف القرد الرضيع أبكى كثيرا من المارة الذين التفوا حول جثمان الأم.

ووضع القرد الرضيع أذنه على صدر الأم مرات عدة في محاولة لسماع دقات قلبها على ما يبدو.

ولم يستطع المارة نزع الطفل الرضيع عن جثمان الأم إلى أن حضرت الشرطة وأخذت الجثمان وأعطته لسكان محليين لدفنه.

وقال شهود عيان إن القرد الصغير ظل مرافقا لجثمان أمه يتنقل على الأشجار واحدة تلو الأخرى متتبعا جثمانها إلى أن جرى دفنه.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أجنبية
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