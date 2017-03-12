شاهد: أرامل في الهند يرقصن في ملابس ملونة

احتفلت الأرامل في مدينة فريندافان بشمال الهند اللائي عادة ما يرتدين ملابس بيضاء، بالرقص وسط مساحيق ملونة بألوان مختلفة.

ويحل مهرجان هولى في يوم 13 مارس آذار هذا العام. وتحظر التقاليد في الهند على الأرامل المشاركة في أي احتفالات حيث يعتبر وجودهن نذير شؤم. وتتعرض المرأة التي يتوفى زوجها للنبذ ​​من المجتمع بغض النظر عن سنها لذا يجدن أنفسهن ملزمات بارتداء ملابس بلون واحد فقط.

ومع ذلك تعمل منظمة "سولابه إنترناشونال"، وهي منظمة غير هادفة للربح على تحرير الأرامل من هذا الوضع في فريندافان علي مر السنين عن طريق تنظيم احتفالات هولى وتشجيعهن على أن يعشن حياتهن على أكم وجه.

وتقوم الأرامل سواء كن شابات أو كبيرات في السن برش بعضهن البعض بالمساحيق ذات الألوان المختلفة مع القيام بالرقص والغناء.

وقالت أرملة تدعى جورباني شيل "لم أشارك في (احتفال) هولى مثل هذا في السنوات الثلاثين الماضية. لكنني غمرتني الألوان هذه المرة على الرغم من كوني أرملة."

وفي مدينة فاراناسي أُقيم احتفال هولى من نوع آخر قام فيه رجال هندوس برش بعضهم البعض بالرماد من محارق في ماريكارنيكا غات وهي ضفة نهر الغانغ حيث يحرق الهندوس موتاهم.

ويهدف هذا العمل لاسترضاء ما يطلقون عليه الإله شيفا ويصفونه بأنه إله الدمار الهندوسي.