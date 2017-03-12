شاهد: "أديل" تختبيء من جمهورها داخل صندوق

لجأت المطربة البريطانية "أديل" إلى التخفي عن جمهورها عن طريق الاختباء داخل صندوق يسير على عجلات.

وقامت "أديل" بذلك التصرف حتى تتمكن من الدخول إلى المسرح الذي أقيمت فيه حفلتها الأخيرة في العاصمة الأسترالية سيدني.

ويشبه الصندوق الذي استخدمته "أديل" التابوت، وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن المطربة العالمية اصطحبت معها جهاز "آي باد" داخل الصندوق حتى تتمكن من التسلية عن نفسها أثناء تواجدها داخله.

ونقلت صحيفة الصن البريطانية إن "أديل" مكثت في الصندوق طوال الطريق من غرفة الملابس إلى مسرح الحفل وسط حشود الجمهور.