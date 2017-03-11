شاهد: ماذا يحدث داخل منزلك أثناء غيابك؟

أظهرت كاميرات المراقبة الموضوعة داخل وخارج المنازل لقطات طريفة تحدث عندما يكون أصحاب المنازل غائبين عنها.

وتنوعت اللقطات بين اصطدام سيارة مرورا بمحاولة الكلاب القفز فوق الأسوار إلى سقوط أحد الأشخاص أثناء صعوده السلالم.

وفي إحدى اللقطات تستيقظ طفلة على صوت غريب وتتطلع حولها في حيرة وتوقظ أخيها، لتجد ساق والدها متدلية من السقف، فيما يتضح أن الأخير كسر أرضية غرفة النوم العلوية بقدمه.

كما عثر على لقطات لحيوانات تقوم بتصرفات غريبة أو طريفة عندما كان ملاكها بعيدين عنها، مثل كلب يقوم بالرقص بطريقة مضحكة داخل غرفة النوم.

كما ظهر أحد الحيوانات وهو يقوم بتقبيل الكاميرا.

ولم تخل اللقطات من واحدة مثيرة للجدل، إذ التقطت إحدى الكاميرات "بطانية" تتحرك من تلقاء نفسها، وقال ساكنو المنزل إن اللقطة حدثت بعد أيام قليلة من وفاة جدهم.

كما احتوى الفيديو على لقطات لسكان المنازل أيضا أثناء وجودهم فيه وهم يقومون بتصرفات طريفة.