شاهد: فيل "عطشان" يطارد سكان إحدى القرى

هاجم فيل هائج سائق دراجة نارية في قرية بولاية كيرلا بالهند أثناء تجوله في القرية.

وأظهرت لقطات فيديو الفيل وهو يسير في شوارع القرية قبل أن يرى شخصا يقود دراجة نارية، ليجري نحوه بسرعة، لكن الأخير استطاع الهروب والإفلات سيرا على قدميه بعد أن ترك الدراجة النارية، ثم توجه الفيل مرة أخرى إلى أحد المنازل، لكن سكانه سارعوا بالاختباء أيضا.

وقال سكان القرية إن الفيلة غادرت الغابة في عملية بحث محمومة عن المياه.

وتسببت الفيلة في تدمير أجزاء من المنازل وهدم بعض الجدران.

وكانت السلطات قد حذرت السكان من قدوم الفيلة ونصحتهم بالبقاء في منازلهم، ولم تقع إصابات بين السكان.