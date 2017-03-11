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شاهد: سيارة تهبط على سقف أحد المنازل

11/3/2017

ربما شاهد البعض حوادث تقتحم فيها السيارات واجهات المنازل، ولكن قائد إحدى السيارات في الصين هبط بسيارته على سقف منزل شرقي الصين.

ونشرت وسائل إعلام صينية لقطات للسيارة وهي تسير على طريق سريع قبل أن تنحرف وتقفز على سقف أحد المنازل.

وقال قائد السيارة إنه ارتبك عندما شاهد سيارة قادمة من الاتجاه المعاكس في طريقه، وحاول الضغط على الفرامل ولكنه ضغط على البنزين ما زاد من سرعة السيارة.

وأظهرت اللقطات قائد السيارة وهو يخرج من السيارة عن طريق سلم خشبي قدمته الشرطة له.

وقال صاحب المنزل إنه فوجئ بسماع صوت ارتطام قوي فصعد إلى الدور العلوي ليتفاجأ بوجود السيارة.

المصدر : رويترز
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