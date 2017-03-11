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شاهد: سلحفاة عملاقة تعود للماء بعد علاجها

11/3/2017

تمت عملية إعادة السلحفاة البحرية " جولي " إلى بيئتها الأصلية بعد تعافيها من إصابات لحقت بها بسبب شباك الصيد.

وأطلقت السلحفاة البحرية العملاقة الجمعة قبالة سواحل فلوريدا، وسط فرحة الحاضرين وسبحت في الماء بعد تردد وسرعان ما اختفت داخله.

السلحفاة جولي كان قد تم إنقاذها في 8 فبراير / شباط بعد أن علقت في فخ لصيد سرطان البحر.
وقالت مديرة مستشفى السلاحف "من المهم تعافى جولي وإطلاق سراحها في الوقت المناسب لموسم التعشيش الذي يبدأ في أبريل / نيسان.
وأضافت " بيتي زيكيلباش" أن سلاحف البحر تصل إلى مرحلة النضج في عمر يتراوح بين 20 و25 عاما، مشيرة إلى عمر جولي يبلغ 50 عاما، ما يؤكد ضرورة عودتها إلى بيئتها الطبيعية في هذا التوقيت.

المصدر : أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر
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