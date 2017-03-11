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شاهد: رياح عاصفة تطيح بالبشر!

11/3/2017

اجتاحت الرياح العاصفة عددا من مناطق الولايات المتحدة وبريطانيا هذا الأسبوع، ووصلت سرعتها إلى 60 ميلا في الساعة.

وأظهرت لقطات فيديو تأثير الرياح الشديدة الذي كاد أن يطيح بعدد من الأفراد في مناطق مختلفة، منهم سيدة كانت تحاول حماية حوض استحمام ساخن بوضع غطاء فوقه، لكن الرياح أطاحت بالغطاء.

وكادت الرياح أن تطيح أيضا بطفلة صغيرة عندما كانت تحاول فتح باب منزلها، ولحسن حظها كانت الطفلة ممسكة بمقبض الباب، لتظل متشبثة به بعد إطاحة الرياح بها حتى جاءت والدتها وساعدتها.

وفي مقطع ثالث يظهر رجل في نيوهامبشاير وهو يقاوم الرياح بصعوبة شديدة أثناء محاولته سحب علم أحمر، لكن الرياح تطيح به في النهاية وتلقي به أرضا.

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
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