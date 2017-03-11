بالصور: محبو الوشوم يتدفقون على مهرجان الوشم السنوي في تايلند

تقدم المئات في حالة من الانجذاب الشديد وهم يقلدون الوحوش التي وشموها على أجسادهم.

ويجذب مهرجان الوشم السنوي في وات بانغ فرا الواقعة على بعد نحو 80 كيلومترا من بانكوك الآلاف كل عام لتجديد قوة وشوم ساك يانت المقدسة.

وحول البعض أياديهم إلى مخالب نمر والبعض أصبح تماسيح والبعض تحول إلى هانومان أوالقرد الإله.

ويرسم الوشوم رهبان بوذيون باستخدام عصي الخيزران أو الإبر المعدنية الطويلة.

وفي الأصل كان هذا الوشم يوضع للمحاربين الذين يحتاجون الحماية في المعارك ويعتقد أيضا أنه يجلب الحظ ويمنح القوة.

ولكن كل عام تحتاج قوة سحر الوشم للتجديد في المهرجان الذي يتدفق عليه الآلاف.