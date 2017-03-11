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منوعات|أذربيجان

بالصور: تعرف على مغارات "أصحاب الكهف"

11/3/2017

تجتذب "مغارات أصحاب الكهف" في جمهورية ناهتشيفان ذاتية الحكم، التابعة لأذربيجان، السياح من مختلف أرجاء العالم، بغرض السياحة الدينية

ويقع "مُجمع أصحاب الكهف الديني- الحضاري" في مدينة جولفا، على مسافة ساعة من مركزها، عبر الطريق البري، ويتوافد اليها السياح سنويا، من دول عدة، لا سيما تركيا وإيران.

وتعد منطقة المغارات التي تحمل بصمات ثقافات مختلفة، أكبر مركز للسياحة الدينية في ناهتشيفان، بحسب مدير المُجمع "قربانوف قاراج سفديمال أوغلو".

وقال سفديمال أوغلو، إن السياح يفدون إلى المنطقة من مختلف أصقاع الأرض، من تركيا وإيران، والولايات المتحدة، وفرنسا، وإسبانيا، واليابان، وماليزيا ودول عربية، وغيرها.

بدورها أفادت السائحة التركية، هوليا أرصلان، أنها شعرت بالسكينة في المغارات وبين الجبال، واعجبت بجمال الطبيعة الخلابة في المنطقة.

من جانبه قال الزائر جنكيز أردن أر، من تركيا أيضا، إن المكان غاية في الروعة، ومثير للدهشة، فضلا عن "روحانيته الدينية"، على حد تعبيره.

ولا يوجد تواصل جغرافي بين ناهتشيفان وأذربيجان، وتحدها إيران وأرمينيا، ولها تواصل مع تركيا عبر شريط حدودي صغير بطول 10 كم تقريبا.

وتوجد العديد من الأماكن التي تحمل اسم "أصحاب الكهف" في كل من الأردن وتركيا وإيران بالإضافة إلى جمهورية ناهتشيفان.

 

 

 

 

 

المصدر : الأناضول
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