شاهد: فندق يعتمد على الروبوتات بشكل كامل

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر فندقا يابانيا يدار بالروبوتات بشكل كامل.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية المقطع الذي يبين اعتماد الفندق على روبوت بشكل ديناصور، يقوم باستقبال النزلاء وإنهاء إجراءات الحجز.

ويصعد العميل إلى غرفته بعد إنهاء إجراءات استقباله، ليتم فتح باب غرفته باستخدام تقنية حديثة تعتمد على التعرف على الوجه، من دون استخدام بطاقات ولا مفاتيح كالمعتاد.

ويهدف الفندق من خلال التجربة إلى التأكد من استمتاع العميل بالخصوصية التامة، و الهدوء بعيداً عن أصوات وإزعاج البشر.