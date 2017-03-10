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شاهد: زوج مخدوع يفاجأ بزوجته مع أعز أصدقائه

9/3/2017

نشرت جريدة صن البريطانية تسجيلا التقطه أحد الهواة لعراك بين رجل وصديقه بعد أن ضبطه مع زوجته في بهو أحد الفنادق.

ويظهر الفيديو من قالت الصحيفة إنه الزوج وقد وقف باكيا قبل أن يهاجمه صديقه ويهدده فيما وقفت الزوجة في المنتصف.

ثم تحول الأمر إلى تبادل عنيف للكمات ويحاول الزوج خنق صديقه، لكن الشخص الذي صور اللقطات صاح قائلا: إذا ذهبت إلى السجن سيكون بمقدورها فعل ما تريد، أسرع فالشرطة في الطريق".

وتباينت ردود فعل من شاهدوا الفيديو بين من ألقى باللوم على الزوج واتهموه بالعنف وبين من قال إن كلا الرجلين لا يهتما بأمر السيدة التي وقفت في المنتصف بين الرجلين.

المصدر : ذا صن
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