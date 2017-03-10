شاهد: تفيق بعد 7 سنوات في الغيبوبة بسبب حضن ابنتها

أفاقت امرأة شابة بعد سبع سنوات في غيبوبة كاملة بعد احتضان ابنتها لها فترات طويلة خلال الغيبوبة، ما أثار دهشة الأطباء المعالجين.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن "دانييلا كوفاسيفيتش" 25 عاما، من صربيا دخلت في غيبوبة عند ولادتها ابنتها "ماريا" في عام 2009 بعد إصابتها بتسمم في الدم.

وظلت المرأة في حالة غيبوبة كاملة طوال تلك الفترة، ما جعلها واحدة من أطول المرضى الذي بقوا على قيد الحياة خلال الغيبوبة في صربيا.

وبمرور الوقت لم تفقد الابنة "ماريا" الأمل في استيقاظ والدتها ودأبت على حضن والدتها لفترات طويلة يوميا، حيث تظهر على الأم علامات الارتياح وأحيانا الابتسام، حسب التقارير.

أول مرة المرأة تحضن فيها ابنتها

دانييلا كوفاسيفيتش قبل دخولها في الغيبوبة