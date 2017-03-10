البث الحي
منوعات|مصر

شاهد: بعد رفعه بجرافة..تمثال رمسيس الثاني "دمية" تعبث بها الأطفال

10/3/2017

تداول نشطاء مصريون مقطعا مصورا يظهر أطفالا في منطقة المطرية بمحافظة القاهرة وهم يلعبون بتمثال رمسيس الثاني.

وكانت وزارة الآثار المصرية اكتشفت تمثالين ملكيين بمنطقة سوق الخميس بالمطرية يرجع تاريخهما لنحو 3250 عاما قبل الميلاد.

ويعود أحد التمثالين للملك سيتي الثاني فيما يرجح أن التمثال الآخر لجده الملك رمسيس الثاني وكلاهما من الأسرة التاسعة عشر في مصر القديمة.

ونشرت وسائل إعلام محلية مقاطع مصورة لأطفال يعبثون بتمثال رمسيس الثاني الذي تركته الوزارة في المنطقة المكتظة بالسكان من دون حماية أمنية كافية، وأثار الفيديوهات استياء بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق أن أثارت صور لعملية انتشال التمثال جدلا واسعا حيث استخدمت السلطات جرافات آلية لرفعه من مكان اكتشافه، إلا أن ديترش رو رئيس البعثة الألمانية التي ساهمت في اكتشاف التمثال أكدت أن الجزء الذي تم رفعة من التمثال لم يمس بسوء ولم يتعرض للخدش أو الكسر، كما أشيع في مواقع التواصل الاجتماعي، ونبه إلى أن التمثال في حالة جيدة.

ويعود التمثالان لعصر الأسرة التاسعة عشر، وعثر عليهما في محيط بقايا معبد الملك رمسيس الثاني، الذي بناه في رحاب معابد الشمس بمدينة أون القديمة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع وصحف مصرية + موقع اليوم السابع
المزيد من منوعات

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"أرابتك".. أكبر شركة مقاولات إماراتية تعلن إفلاسها رسميا

برج خليفة أحد أشهر مشروعات أرابتك القابضة (رويترز)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)