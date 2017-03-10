شاهد: بعد رفعه بجرافة..تمثال رمسيس الثاني "دمية" تعبث بها الأطفال

تداول نشطاء مصريون مقطعا مصورا يظهر أطفالا في منطقة المطرية بمحافظة القاهرة وهم يلعبون بتمثال رمسيس الثاني.

وكانت وزارة الآثار المصرية اكتشفت تمثالين ملكيين بمنطقة سوق الخميس بالمطرية يرجع تاريخهما لنحو 3250 عاما قبل الميلاد.

ويعود أحد التمثالين للملك سيتي الثاني فيما يرجح أن التمثال الآخر لجده الملك رمسيس الثاني وكلاهما من الأسرة التاسعة عشر في مصر القديمة.

ونشرت وسائل إعلام محلية مقاطع مصورة لأطفال يعبثون بتمثال رمسيس الثاني الذي تركته الوزارة في المنطقة المكتظة بالسكان من دون حماية أمنية كافية، وأثار الفيديوهات استياء بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق أن أثارت صور لعملية انتشال التمثال جدلا واسعا حيث استخدمت السلطات جرافات آلية لرفعه من مكان اكتشافه، إلا أن ديترش رو رئيس البعثة الألمانية التي ساهمت في اكتشاف التمثال أكدت أن الجزء الذي تم رفعة من التمثال لم يمس بسوء ولم يتعرض للخدش أو الكسر، كما أشيع في مواقع التواصل الاجتماعي، ونبه إلى أن التمثال في حالة جيدة.

ويعود التمثالان لعصر الأسرة التاسعة عشر، وعثر عليهما في محيط بقايا معبد الملك رمسيس الثاني، الذي بناه في رحاب معابد الشمس بمدينة أون القديمة.