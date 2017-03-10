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شاهد: أديل تغني أمام أكبر حشد في سيدني منذ أولمبياد 2000

10/3/2017

أحيت المغنية البريطانية أديل حفلا أمام حشد هائل حطم الرقم القياسي مساء الجمعة في "استاد إيه إن زد" في سيدني.

وقالت في الحفل الموسيقي: "حسنا، إنني لم أر مثل هذا الحشد الكبير للغاية من قبل أبدا أبدا ".

وجاء في صفحة "استاد إيه إن زد " على تويتر أن 95 ألف و544 شخصا حضروا الحفل التاريخي لأديل اليوم (الجمعة) وهو أكبر حشد في هذا الموقع منذ أولمبياد عام 2000.

وقال مسؤولو الاستاد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): " إنه أيضا أكبر حفل على الإطلاق لأديل في أي مكان في العالم."

وحطم حفل أديل الرقم القياسي الذي حققه حفل المغنية تايلور سويفت خلال عام 2015 الذي بلغ عدد الحاضرين فيه  78 ألف شخص. ومن المقرر أن يحي جاستين بيبر حفلا في نفس الموقع يوم الأربعاء وقد بيعت نحو 70 ألف تذكرة.

وتجري أديل (28 عاما) حاليا جولة في أستراليا للمرة الأولى وقد بيعت كل تذاكر حفلاتها في مختلف أنحاء المدن الكبرى.

وبحسب المروجين، فإنه بحلول نهاية جولتها سوف تكون قد غنت أمام 600 ألف معجب، وهو أعلى رقم للحضور في حفلات خارجية في استادات في أستراليا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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