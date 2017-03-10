البث الحي
منوعات

دراسة: أدوية الصلع يمكن أن تسبب عجزا جنسيا

10/3/2017

حذر علماء أمريكيون من أدوية علاج الصلع يمكن أن تسبب عدم القدرة على الانتصاب لدى الرجال، لا تجدي معها "فياغرا".

وخلصت دراسة لكلية فينبرغ للطب بجامعة نورثويسترن الأمريكية إلى أن ضعف الانتصاب يظل لسنوات لدى الرجال الذين يستخدمون عقاقير تساعد على نمو الشعر حتى بعد التوقف عن الدواء.

وأضافت الدراسة إلى أن من يعانون من الأعراض لا تجدي معهم أدوية زيادة الانتصاب  مثل "فياغرا".

وأشارت الدراسة إلى أن بعض عقاقير الصلع الشهيرة مثل " بروبيشيا" تحوي مواد تقلل مستويات المستضدات في البروستاتا.

وقال الدكتور ستيفن بلكنب، مؤلف الدراسة، إن " الرجال الذين يتناولون عقاقير تحوي مادة فيناستريد أو دوتاستيريدي، يمكن أن يصابوا بضعف انتصاب متواصل، يعجزون خلاله عن الشعور بإثارة طبيعية لشهور أو سنوات."

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل + سي إن إن
المزيد من منوعات

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"أرابتك".. أكبر شركة مقاولات إماراتية تعلن إفلاسها رسميا

برج خليفة أحد أشهر مشروعات أرابتك القابضة (رويترز)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)