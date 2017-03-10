دراسة: أدوية الصلع يمكن أن تسبب عجزا جنسيا

حذر علماء أمريكيون من أدوية علاج الصلع يمكن أن تسبب عدم القدرة على الانتصاب لدى الرجال، لا تجدي معها "فياغرا".

وخلصت دراسة لكلية فينبرغ للطب بجامعة نورثويسترن الأمريكية إلى أن ضعف الانتصاب يظل لسنوات لدى الرجال الذين يستخدمون عقاقير تساعد على نمو الشعر حتى بعد التوقف عن الدواء.

وأضافت الدراسة إلى أن من يعانون من الأعراض لا تجدي معهم أدوية زيادة الانتصاب مثل "فياغرا".

وأشارت الدراسة إلى أن بعض عقاقير الصلع الشهيرة مثل " بروبيشيا" تحوي مواد تقلل مستويات المستضدات في البروستاتا.

وقال الدكتور ستيفن بلكنب، مؤلف الدراسة، إن " الرجال الذين يتناولون عقاقير تحوي مادة فيناستريد أو دوتاستيريدي، يمكن أن يصابوا بضعف انتصاب متواصل، يعجزون خلاله عن الشعور بإثارة طبيعية لشهور أو سنوات."