المصرية إيمان عبد العاطي تفقد 120 كليو جراما خلال شهر واحد

تمكنت المصرية إيمان عبد العاطي الملقبة بـ "أسمن امرأة في العالم" من التخلص من 120 كيلو جراما من وزنها خلال شهر.

ووصفت صحيفة "فاينانشيال إكسبرس" البريطانية ما وصلت إليه إيمان بالإنجاز الذي لا يصدق، مشيرة إلى أن خسارة كل هذا الوزن لم يكن متوقعا في هذه الفترة القصيرة.

ويتابع حالة إيمان فريق طبي كبير بعد نقلها إلى مدينة مومباي الهندية لتلقي العلاج من سمنتها المفرطة وبعض الأمراض الأخرى التي تسبب فيها السمنة.

ويوفر المستشفى الهندي الذي يتولى علاج إيمان سريرا يقيس وزنها باستمرار نظرا لصعوبة حركتها بسبب وزنها الثقيل، فيما قال الطبيب المختص بعلاجها موفازا لاكداولا إنه ينتظر تقريرا تحليليا جينيا لحالة إيمان بحلول نهاية الأسبوع على أن يتم تحديد موعد خضوعها لعملية جراحية في وقت لاحق.