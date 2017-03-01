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منوعات|أمريكا

صور: مستشارة ترمب تتربع على "أريكة" بالبيت الأبيض

1/3/2017

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور "كيليان كونواي" مستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في البيت الأبيض.

وأثارت الصور سخرية واسعة على مواقع التواصل، كما أثارت استياء آخرين، نظرا لطريقة جلوس مستشارة ترمب بطريقة غريبة وغير معتادة في مثل تلك المناسبات الرسمية، والتي وصفها البعض بأنها طريقة غير مهذبة، حيث تربعت على إحدى الأرائك في مكتب ترمب، كما ظهرت وهي تقوم بالتقاط بعض الصور بهاتفها المحمول.

والتقطت الصور أثناء لقاء ترمب مع قادة عدد من الجامعات والكليات من ذوي البشرة السوداء، أول أمس الاثنين.

وكانت كونواي قد تعرضت لانتقادات وسخرية أوائل فبراير/شباط الماضي بعد أن اتهمت اللاجئين بالمسؤولية عن ارتكاب مجزرة وهمية أطلقت عليها اسم "بولينغ غرين" ليرد عليها صحفيون وإعلاميون موضحين أن تلك المجزرة لا وجود لها.

 

 

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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