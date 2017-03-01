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شاهد: نادل يكشف سر خدعة سحرية شهيرة

1/3/2017

كشف نادل صيني السر وراء خدعة سحرية شهيرة باستخدام هاتف ومنديل وشريط لاصق، بعد أن أبهر أصدقاءه بها على مأدبة العشاء.

وبحسب صحيفة ميرور البريطانية، أشعل النادل الإنترنت بعد ما نشر فيديو وهو ينفذ حيلته الشهيرة، ما أثار حيرة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ثم كشف عن سر الخدعة البسيط مستخدمًا 3 أدوات فقط .

وظهر النادل وهو يسحب منديلًا من الكتان الأحمر من خلال شاشة هاتفه الذكي، ما ترك جمهور الإنترنت في حيرة، وبعد لحظات بدأ يكشف عن السر حيث وضع شريطًا لاصقًا على شاشة الهاتف ثم أدخل طرف المنديل منها بحذر ليخرج من الفجوة وراء الهاتف بحيث تبدو وكأنها تخرج من الجانب الآخر من الشاشة.

وحصد الفيديو على أكثر من 324 ألف مشاهدة على موقع "Shanghaiist" الإخباري الصيني، وأعيد تداوله مئات الآلاف من المرات على شبكة الإنترنت، وسط تعليقات متباينة من المستخدمين، حيث عبر البعض عن ضيقه من كشف سر الخدعة التي ربما تكون مصدر رزق للبعض.

المصدر : الجزيرة مباشر + ميرور
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