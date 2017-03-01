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شاهد: لاعب ينقذ حارس مرمى الفريق المنافس من الموت

1/3/2017

أنقذ لاعب كرة قدم دولي، حارس مرمى الفريق المنافس بعدما ابتلع الأخير لسانه خلال مباراة بين الفريقين في الدوري التشيكي.

وبحسب صحيفة ميرور البريطانية، أقدم اللاعب التوغولي فرانسيس كوني (26 عامًا) مهاجم فريق سلوفاكو، على عمل بطولي لإنقاذ حياة حارس مرمى فريق بوهيميانز المنافس، بعدما بلع لسانه خلال المباراة وسقط مغشيًا عليه.

واصطدم حارس المرمى مارتن بيركوفيتش (28 عامًا) باللاعب دانيال كرتش بشكل قوي، أدى لابتلاع الحارس لسانه وسقوطه أرضًا، إلا أن تصرف فرانسيس السريع أنقذ حياة مارتن، ما دفع مدرب الفريق بتوجيه الشكر والثناء للاعب البطل.

وقال فرانسيسK خلال مؤتمر صحفي، إنها المرة الرابعة التي اضطر فيها لسحب اللسان من فم لاعبين لمنع الكارثة، حيث حدث ذلك مرة واحدة في تايلاند، ومرتين في أفريقيا خلال الفترة التي قضاها هناك.

وقال "ساعدت اللاعبين في ظروف تهدد الحياة، وفي مثل هذه الحالات أقوم دائمًا بعملية فحص سريعة للتحقق من أن اللاعب لم يبتلع لسانه".

وقضى مارتن ليلة في مستشفى محلي لعمل الأشعة المقطعية، ووجه رسالة شكر على صفحته بموقع فيسبوك لفرانسيس وتدخله البطولي من أجل إنقاذ حياته أثناء المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

المصدر : الجزيرة مباشر + ميرور
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