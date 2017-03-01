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منوعات|السعودية

شاهد: فيديو"سيلفي" للعاهل السعودي مع رئيس إندونيسيا

1/3/2017

نشر رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو مقطع فيديو على حسابه على يوتيوب جمعه بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أثناء زيارته لجاكرتا.

ووجه العاهل السعودي من خلال المقطع رسالة للشعب الاندونيسي، أعرب فيها عن سعادته بزيارة إندونيسيا.

وأحدث التسجيل المصور للملك سلمان تفاعلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة تويتر.

وزار الملك سلمان إندونيسيا ضمن جولة تشمل عدة دول آسيوية وأكد خلال زيارته لإندونيسيا على ضرورة تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية التي تجمع السعودية وإندونيسيا في جميع المجالات.

من جانبه أكد الرئيس الإندونيسي على المكانة الكبيرة والخاصة للمملكة العربية السعودية في قلوب شعب إندونيسيا، مشيراً إلى أهمية التعاون بين البلدين.

المصدر : الجزيرة + الجزيرة مباشر
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