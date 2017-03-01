شاهد: غوغل تبتكر روبوتا بقدرات مذهلة

أنتجت شركة غوغل كشفت شركة "بوسطن دايناميكس" النقاب عن روبوت يصل طوله إلى 193 سنتيمترا هو أحد بنات أفكار الشركة التي تملكها شركة غوغل والتي أذهلت العالم بابتكاراتها التكنولوجية المتطورة.

ونشرت وسائل إعلام أمريكية لقطات مصورة للروبوت "هاندل" في بداية فبراير/شباط الماضي قال عنه المدير التنفيذي للشركة مارك رايبرت إنه "روبوت مثير للكوابيس".

ومن مواصفات هذا الروبوت الذي يتحرك على عجلتين أنه يستطيع رفع صندوق يصل وزنه إلى 45 كيلوغراما والتزحلق على السلالم مثل المتزلج المحترف والقفز دون عناء على منصة بارتفاع 120 سنتيمترا.

ويستخدم هاندل الطاقة الكهربائية لتشغيل محركاته الكهربائية والهيدروليكية مع مدى يصل إلى نحو 24 كيلومترا ببطارية واحدة مشحونة.

ويعتبر أقل تعقيدا من غيره من الروبوتات حيث يستخدم نحو عشرة مفاصل متحركة فقط بنفس الديناميكيات ومبادئ التوازن والمناورة في الحركة.

وتتميز عجلتا الروبوت بالكفاءة والفاعلية على الأسطح المستوية، وكذلك السير على الأسطح الزلقة مثل الجليد دون أي خلل في سيره.