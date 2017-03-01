شاهد: طباخ يرقص مع المعكرونة!

حقق بائع معكرونة شهرة ونجومية كبيرتين على الإنترنت بين عشية وضحاها بعد أدائه رقصة حماسية غريبة مع حبل معكرونة طويل (شعرية).

وبحسب موقع "Shanghaiist" الإخباري الصيني، يعمل تيان (30 عامًا) في مطعم خاص بأطباق المعكرونة بمدينة تشنغدو بمقاطعة سيشوان، وكشف أنه يكافح من أجل البقاء في العمل فقرر القيام بشيء مختلف لجذب المزيد من الزبائن.

وبدأ منذ مارس/آذار الماضي في تشغيل الموسيقى أمام المحل وبعد فترة بدأ يأخذ خطوات الرقص التي استغربها الناس في البداية؛ لكنها نالت إعجابهم فيما بعد وأصبحت عنصر جذب للمكان.

ونال تيان شهرة واسعة خلال الأيام الماضية بعدما انتشرت مقاطع مصورة على فيسبوك شاهدها الملايين، لرقصة حماسية له مع حبل شعرية طويل، حيث أخذ يقفز بفرح وتفاعل غريب ما أثار دهشة وإعجاب رواد المكان قبل تحقيقه نجومية خاصة على الإنترنت.

وفتحت شهرة تيان أمامه فرص وظائف في أماكن عديدة لكنه فضل البقاء في المطعم، ويأمل تيان أن يفتح يوما ما مطعم معكرونة خاص به، معبرًا عن حبه الشديد لمهنته.