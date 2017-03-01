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منوعات|الهند

شاهد: شاب يصنع مروحة لجده بدون كهرباء أو بطارية

1/3/2017

تمكن شاب هندي من صنع مروحة فريدة من نوعها لجده العامل، دون الحاجة لاستخدام بطارية أو كهرباء!

ونشر الشاب دينيش غس على صفحته بموقع فيسبوك، مقطعًا مصورًا لمروحته العجيبة حيث يعمل مهندسًا كهربائيًا، وتعاني بلدته إيرودي التابعة لولاية تاميل نادو جنوب الهند، من الانقطاع الدائم للتيار الكهربائي، فقرر صنع المروحة بدون اللجوء للكهرباء.

ويعمل جد دينيش على نول يدوي طوال اليوم، فحاول الشاب المبدع التخفيف عن جده وتوفير الجو المناسب لعمله الشاق لاسيما مع أوقات الحر، فصنع مروحة مبتكرة وبسيطة.

وتقوم فكرة تشغيل المروحة بكل بساطة على الجهد البدني أو العضلي الذي يبذله جده في العمل لتوليد الطاقة للمروحة الثلاثية، ما أثار إعجاب ودهشة نحو مليوني شخص على فيسبوك.

المصدر : الجزيرة مباشر + فيسبوك
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