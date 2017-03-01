شاهد : رغم الحصار .. مريم الغزاوية تبدع في فن الخدع السينمائية

برعت الفنانة الفلسطينية مريم صلاح التي تعيش في غزة في فن الخدع السينمائية رغم محدودية الأدوات بسبب الحصار.

وقالت مريم إنها التحقت بالجامعة وتخصصت في التربية الفنية لاستكمال مشوارها وتطوير موهبتها، ثم بدأت بالبحث عبر مواقع الإنترنت ومقاطع اليوتيوب لتعلم هذا الفن.

وأوضحت مريم لتلفزيون " رويترز " أنها نجحت في رسم بعض الأشكال المخيفة في البداية، وتطور الأمر بعد ذلك لرسم جروح على الوجه واليدين ثم الجسد من خلال عمل عجينة خاصة، وتوزيع ألوان الدماء الاصطناعية على تلك الجروح، واستخدام فن الخدع البصرية على الرسومات وتجسيد الجروح على الأجسام من خلال اللعب بالألوان.

وقامت مريم في البداية بتنفيذ الخدع السينمائية لفيلم وثائقي محلي حول مخاطر الدراجات النارية.

كما قامت بالعمل في إطار تصوير فيلم بمدينة رفح في قطاع غزة لصالح جمعية أطباء العالم الخيرية الفرنسية.

وأعربت مريم عن أسفها لعدم وجود منصات في غزة لعرض أعمالها وأعمال الفنانين الآخرين .

وحول خططها المستقبلية تقول مريم إنها ترغب في أن تقدم مهارتها في هذا المجال في أفلام سينمائية تنتج محليا في غزة وتطمح لأن تعمل ذات يوم في أفلام من إنتاج "هوليوود "عاصمة صناعة السينما الأمريكية أو " بوليوود " عاصمة صناعة السينما الهندية.