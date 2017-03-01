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شاهد: رجل في التسعين يمارس تمرين العقلة!

1/3/2017

حصد مقطع مصور لرجل تسعيني يمارس تمارين لياقة بدنية صعبة، أكثر من 5 ملايين مشاهدة في أقل من يومين على نشره بموقع فيسبوك.

وأظهر الفيديو الذي نشرته صفحة "UNILAD" على فيسبوك، رجل مسن أكمل للتو عامه التسعين، وهو يمارس تمارين "البول أب" أو "العقلة" المعروفة بصعوبتها، داخل أحد مراكز اللياقة البدنية بولاية فلوريدا الأمريكية.

ونشر ابن الرجل التسعيني على صفحته بموقع يوتيوب، المقطع وقال إنه والده اليوم أتم عامه التسعين، وقد اعتاد الذهاب لصالة الألعاب الرياضية بانتظام في مركزي لياقة بدنية الأول بمدينة هينس والثاني في مدينة دافنبورت.

وحظي الفيديو بانتشار وإعجاب واسعي المدى على منصات التواصل الاجتماعي، وانهالت مئات التعليقات التي أشار معظمها إلى أن هذا الفيديو يضع الكثير من الشباب في حرج كبير.

المصدر : الجزيرة مباشر + فيسبوك
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