شاهد: حاول التقاط فيديو مثير فسقط من الطابق الرابع قتيلا

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر سقوط مراهق من الطابق الرابع أثناء محاولته تصوير سناب شات.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن المقطع التقط في أحد مراكز التسوق بسنغافورة ونشره موقع توداي أونلاين السنغافوري.

وقالت الصحيفة إن الشاب "جوناثان تشاو" والذي يبلغ من العمر 17 عاما، قد طلب من صديقته أن تقوم بتصويره أثناء محاولته القفز على الحاجز الزجاجي، لينشرها على موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات"، ولكنه فقد توازنه ليسقط من فوق الحاجز من ارتفاع 4 طوابق، ويلقى مصرعه على الفور، مما آثار رعب وفزع صديقته، وزوار مركز التسوق.