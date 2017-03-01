شاهد : ثوران بركان جبل "إتنا" في إيطاليا

ثار بركان جبل "إتنا" في جزيرة صقلية الإيطالية، حيث انطلقت الحمم في الهواء مع عودة النشاط إلى البركان.

واستمر جبل إتنا بإيطاليا في قذف حمم بركانية منصهرة الأربعاء حيث بدأ أحدث ثوران للبركان والذي يمكن أن يستمر لأيام وحتى أسابيع.

وأمكن مشاهدة نوافير برتقالية عملاقة من الحمم البركانية وهي تندفع نحو السماء في مدينة كاتانيا ومنتجع تاورمينا.

ولم تتحدث السلطات عن أي خطر على المدن التي تنتشر على سفوح الجبل.

ويعد بركان "إتنا" الأكبر والأنشط في أوربا فيما يعد هذا الانفجار هو الأحدث بعد ثورات متكررة في العقود الماضية.

