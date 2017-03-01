شاهد: تمساح يسرق سمكة كبيرة من صبي صغير

نشرت صفحة "News Flare" على فيسبوك، مقطعًا مصورًا يرصد لحظة انقضاض تمساح جائع على سمكة كبيرة وسرقتها من صبي صغير.

وظهر الصبي ذو الـ11 عامًا بصحبة والده ورجل آخر في رحلة صيد بجزيرة سانت جون في ولاية كارولينا الجنوبية بالولايات المتحدة، ونجح الصبي بالفعل في اصطياد سمكة ضخمة بصنارته وكان يحاول رفعها من الماء ليتباهى بها أمام الرجلين.

لكن لسوء حظه، رأى الوالد وابنه التمساح قادم نحو السمكة بسرعة، ولفت أحد الرجلين انتباهه، وحاول الصبي رفع الصنارة بأقصى سرعة؛ لكن طريق التمساح إليها كان أسرع واستطاع اختطاف السمكة بفكيه وسبح بها بعيدًا وسط صدمة الصبي وضحكات الرجلين.