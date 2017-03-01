الليزر يكشف عن "ديناصور طائر"عاش بالصين منذ ملايين السنين

استخدم علماء أشعة الليزر ذات الطاقة العالية لتكوين فكرة عن إحدى عمليات التحول الرئيسية والتطور في تاريخ الحياة.

ويعطى أسلوب يستخدم أشعة الليزر ذات الطاقة العالية لكشف الأنسجة اللينة المختبئة بجانب العظام في الحفريات العلماء فكرة عن إحدى عمليات التحول الرئيسية في التطور في تاريخ الحياة وهي أن ديناصورات صغيرة ذات ريش كانت تطير.

وقال العلماء إنهم استخدموا هذا الأسلوب على حفريات لديناصورات بحجم الدجاج ومكسوة بالريش وتشبه الطيور كانت تعيش في الصين قبل نحو 160 مليون سنة ليجدوا أنها كانت ذات ساقين تشبه سيقان الدجاج وأجنحة تشبه أجنحة بعض من الطيور الإنسيابية التي تطير لمسافات مرتفعة وذيل طويل ونحيل.

وكان هناك نقاش بشأن ما إذا كانت هذه المخلوقات التي عاشت في العصر الجوراسي تُصنف على أنها طيور في ضوء طبيعتها التي تمكنها من الطيران.

واستخدم العلماء أسلوبا يوجه أشعة ليزر ذات طاقة عالية على الحفريات في غرفة مظلمة لجعل الأنسجة اللينة غير المرئية مثل الجلد وشكل العضلات الموجودة تحتها تتوهج.

وقال مايكل بيتمان، عالم الحفريات بجامعة هونغ كونغ والذي ساعد في قيادة الدراسة التي نُشرت في دورية "نيتشر كوميونيكشن"، إن هذه الدراسة أسفرت عن أول شكل مفصل بصورة كبيرة لمثل هذا الديناصور المكسو بالريش فيما يمثل" تطورا بارزا حقيقيا في فهمنا لأصول الطيور."

وكان هذا النوع من الديناصورات مغطى بريش يشبه ريش الطيور ، وكانت قدماه تشبه قدمي الدجاج،ولكنه كان يفتقر إلى عظام القفص الصدري والذيل القصير الذي يوجد في الطيور في العصر الحالي، وكانت أسنانه صغيرة وحادة وربما كان يتغذى على حيوانات صغيرة مثل السحالي.