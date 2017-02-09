مصر: موقع المؤتمر الاقتصادي على الإنترنت يتحول إلى "إعلان عصير"

أثار ما تردد عن عدم احتفاظ الحكومة المصرية بنطاق "دومين" الموقع الإليكتروني لمؤتمر "مصر المستقبل"

الذي أقيم في مارس أذار 2015، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الحكومة المصرية أطلقت في 2015 موقعا إلكترونيا لنشر فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي أقيم تحت شعار "مصر المستقبل"، لمساعدة مصر في تجاوز أزمتها الاقتصادية عقب التغييرات السياسية المتعاقبة التي مرت بها.

وجرت فعاليات المؤتمر على مدى ثلاثة أيام متواصلة وأقيم بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015، وحضره مسؤولون من دول مختلفة وقدمت خلال المؤتمر بعض الدول مثل الكويت والسعودية والإمارات مساعدة مالية مباشرة لمصر.

وروجت الحكومة فعاليات المؤتمر على موقع www.egyptthefuture.com لكن بعد أقل من عامين على المؤتمر فوجئ زوار الموقع بمحتوى مختلف تماما على النطاق ذاته حيث يُروج المحتوى الجديد للموقع وهو باللغة "اليابانية" لمشروب عصير وفوائده للإنسان.

ولم تعقب الحكومة المصرية حتى الآن عما إذا كانت فعلا قد تجاهلت دفع إيجار النطاق وشراء شركة يابانية له وهو الأمر الذي افترضه رواد السوشيال ميديا ساخرين مما وصفوه بـ "بالفضيحة".

وروجت وسائل الإعلام المصرية أثناء فعاليات المؤتمر الاقتصادي أن المؤتمر نجح في الحصول على تعاقدات ومشروعات بمئات المليارات من الدولارات، إلا أن أيا من تلك المشروعات لم تر النور حتى الآن، وسط اشتداد الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار.