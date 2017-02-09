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مادونا تنشر صورة لتوأمتين تبنتهما من مالاوي

9/2/2017

نشرت المغنية الأمريكية مادونا لأول مرة صورة لتوأمتين من مالاوي بعد أن أنهت عملية تبنيهما.

وقالت مادونا على صفحتها على موقع انستغرام إنها "مبتهجة للغاية" لانضمامهما إلى أسرتها.

وسمحت المحكمة العليا في مالاوي لمادونا، 58 عاما، بتبني التوأمتين.

وقالت مادونا إنها ممتنة للغاية لكل من ساعدها في مالاوي على جعل هذا ممكنا وناشدت وسائل الإعلام احترام خصوصيتها، ولم تتوافر أي تفاصيل بشأن اسمي الطفلتين أو عمرهما أو خلفيتهما.

وتبنت مادونا طفلين من مالاوي هما ديفيد باندا وميرسي جيمس في عامي 2006 و2009، ولديها طفلان آخران هما لورديس وروكو من علاقات سابقة.

ونفت مادونا تقارير عن أنها ترغب في التبني مرة أخرى بعد أن زارت مالاوي الشهر الماضي، وقالت في ذلك الوقت إن زيارتها تتعلق بأعمالها الخيرية هناك.

وأسست مادونا منظمة لا تهدف للربح عام 2006 لتقديم الرعاية الصحية وبرامج التعليم للفتيات.

المصدر : رويترز
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