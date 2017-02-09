شاهد: سائق سيارة غاضب يدهس شرطية

أصيبت إحدى سيدات الشرطة في المكسيك بعد دهسها من قبل سائق سيارة.

وقع الحادث في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، بعد أن انطلق سائق السيارة بسرعة في محاولة لتجنب الحصول على غرامة الوقوف في مكان ممنوع.

وكانت السيدة تحرر المخالفة عندما انطلقت السيارة فجأة لتوقعها أرضا، رغم محاولتها إيقاف السيارة باستخدام إحدى العجلات. ورغم ذلك استمر سائق السيارة في الانطلاق ليطيح بها مرة أخرى أرضا بعد أن اقتربت السيارة منها لدرجة كادت تقتلها.

وانتهى الفيديو عند ذلك الحد، لكن وسائل إعلام محلية أكدت أن السائق تم إيقافه عن طريق سيارة دورية أخرى في مكان قريب، وعثر معه في السيارة على مواد مخدرة وسلاح أبيض، ونقلت السيدة إلى إحد المستشفيات للعلاج من إصابة في ذراعها.