البث الحي
منوعات|المكسيك

شاهد: سائق سيارة غاضب يدهس شرطية

9/2/2017

أصيبت إحدى سيدات الشرطة في المكسيك بعد دهسها من قبل سائق سيارة.

وقع الحادث في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، بعد أن انطلق سائق السيارة بسرعة في محاولة لتجنب الحصول على غرامة الوقوف في مكان ممنوع.

وكانت السيدة تحرر المخالفة عندما انطلقت السيارة فجأة لتوقعها أرضا، رغم محاولتها إيقاف السيارة باستخدام إحدى العجلات. ورغم ذلك استمر سائق السيارة في الانطلاق ليطيح بها مرة أخرى أرضا بعد أن اقتربت السيارة منها لدرجة كادت تقتلها.

وانتهى الفيديو عند ذلك الحد، لكن وسائل إعلام محلية أكدت أن السائق تم إيقافه عن طريق سيارة دورية أخرى في مكان قريب، وعثر معه في السيارة على مواد مخدرة وسلاح أبيض، ونقلت السيدة إلى إحد المستشفيات للعلاج من إصابة في ذراعها.

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
المزيد من منوعات

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

احتفاء إسرائيلي بأول حفل زفاف يهودي رسمي في الإمارات (فيديو)

إسرائيل تحتفي بأول حفل زفاف يهودي يقام في الإمارات (مواقع التواصل)

تصوير عارضة أزياء عند الأهرامات يثير ضجة في مصر.. ومغردون يستنكرون اعتقال المصريين فقط وترك الأجانب

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل الإجتماعي)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)