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شاهد: ثعبان "يفترس" كرة تنس

9/2/2017

واجهت طبيبة بيطرية في أستراليا تحديا فريدا عندما ابتلع ثعبان غير سام من نوع بايثون يبلغ طوله 1.5 مترا كرة تنس.

وقالت تريش برندرجاست، وهي طبيبة تتمتع بخبرة 15 عاما في علاج الأفاعي، إن هذه كانت المرة الأولى التي ترى فيها ثعبانا يبتلع كرة تنس، مشيرة إلى أنه سبق لها إخراج كرات غولف وبيض بلاستيكي من أحشاء ثعابين في الماضي.

وأجرت الطبيبة أشعة سينية للثعبان بعد أن أحضره لها صائد أفاعي. وأوضحت أنه إذا لم يتم إزالة الكرة لنفق الثعبان من الجوع البطيء لأنه لم يكن ليتمكن من الأكل.

وقررت برندرجاست، التي تعرف "بممرضة الثعابين"، إخراج الكرة يدويا لأنه أقل خطورة على الثعبان.

وتم استخدام زيت البرافين، خلال العملية التي استغرقت 30 دقيقة، لتسهيل تقيؤ الكرة وألا تمزق المريء. كما تم اعطاء الثعبان حقنة مضادة للالتهاب.

وقالت الطبيبة إنه لابد أن الثعبان أكل الكرة لأن رائحتها بدت كالفريسة.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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