شاهد: أغلى منزل في أمريكا بسعر 250 مليون دولار

12 غرفة نوم و21 حماما وسينما وصالة تدريب رياضية وغرفة للعبة البولينغ وأسطول سيارات هي بعض مكونات أغلى منزل في أمريكا.

ويقع المنزل المعروض للبيع في حي بيل إير الراقي بمدينة لوس أنجليس الأمريكية، وتبلغ قيمته 250 مليون دولار، وهي أعلى قيمة لمنزل معروض للبيع في الولايات المتحدة على الإطلاق.

ويبدو المنزل أشبه بفندق فخم أكثر من كونه منزلا؛ حيث يضم العديد من سبل الرفاهية، مثل مسبح بطول نحو 30 مترا، وقاعة سينما تضم 40 مقعدا، وناديا صحيا، فضلا عن إطلالة رائعة على مدينة لوس أنجليس.

وتبلغ مساحة المنزل أكثر من 3500 متر مربع، ويتكون من أربعة طوابق، وقام بإنشائه المطور العقاري الأمريكي البارز بروس ماكوسكي، والذي قال إن هناك 3 آلاف شخص فقط في العالم يستطيعون شراء هذا المنزل.

وقال ماكوسكي: "لم أكن مقتنعا بأن يقوم بعض الأشخاص بإنفاق 250 مليون دولار على قارب، أو 100 مليون دولار على طائرة، ثم يعيشون بعد ذلك في منازل تبلغ قيمتها 20 أو 30 مليون دولار… ولهذا فقد أنشأت هذا المنزل الجميل والفخم بشكل لا يصدق في أجمل مكان في العالم: لوس أنجليس".