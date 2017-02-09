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العثور على شخص اختفى في كندا عام 2012 هائما في البرازيل

9/2/2017

قادت الصدفة شرطية كندية من أصل برازيلي للعثور على كندي اختفى من منزله في كندا عام 2012.

وتصورت السيدة في البداية إن الرجل هو أحد المتسولين بسبب الملابس البالية التي كان يرتديها، ولكن بعد تدقيق، اكتشفت السيدة حقيقة الرجل.

وقالت صحيفة دايلي ميل البريطانية إنه عثر على أنطون بيليبا على بعد 6500 ميل من منزله في كندا، بعد أن عبر 10 دول هي كندا ثم الولايات المتحدة ثم المكسيك ثم غواتيمالا ثم كوستا ريكا ثم بنما ثم كولومبيا ثم فنزويلا ثم الأرجنتين ثم أخيرا البرازيل.

وبمساعدة عدة مؤسسات دولية تمكنت الشرطية من الوصول إلى أسرة الرجل في كندا.

وأعرب شقيق أنطون عن دهشته من العثور عليه بعد أن كادوا يفقدون الأمل في الوصول إليه.

وعاد أنطون إلى كندا لمواصلة علاجه النفسي. ويقول شقيقه إن أنطون كان لديه أمنية غريبة وهي الوصول إلى المكتبة الوطنية في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

ووصل أنطون بالفعل إلى هدفه؛ ولكن رفضت السلطات دخوله لعدم حمله أوراق هوية.

المصدر : ديلي ميل
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