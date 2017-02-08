ليدي غاغا ترد على منتقديها: فخورة بشكل جسدي

ردت المغنية ليدي غاغا على منتقديها خلال الاستعراض الذي قدمته خلال نهائي دوري كرة القدم الأمريكية بالقول إنها فخورة بشكل جسدها.

وقالت المغنية الأمريكية على موقع انستغرام "سمعت أن شكل جسدي كان محور حديث، لذلك أردت أن أقول إنني فخورة بشكل جسدي ويجب عليكم أن تكونوا كذلك أيضا".

ونشرت غاغا، 30 عاما، صورة لها أثناء استعراضها خلال المباراة النهائية التي تعرف "بالسوبر بول".

ونقلت مجلة بيبول الأمريكية عن ليدي غاغا القول "بغض النظر عن من تكون وماذا تفعل. أستطيع أن أقدم لك مليون سبب لماذا لا تحتاج لإرضاء أي شخص من أجل أن تنجح".

وأضافت "كن أنت، هذا شأن الأبطال، وأشكر كثيرا كل شخص دعمني".

وانتقد البعض غاغا، التي قدمت استعراضا قويا خلال السوبر بول، لكونها بدت ممتلئة بعض الشيء.