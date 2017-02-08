شاهد: موت أكبر سمكة معمرة في العالم بالقتل الرحيم

لجأ مسؤولون بإحدى حدائق الأسماك في مدينة شيكاغو الأمريكية إلى القتل الرحيم لأطول الأسماك عمرا في حدائق الأسماك بعد تدهور صحته.

وكان ذكر السمكة، وهي من نوع الأسماك الرئوية، في منتصف العقد التاسع من عمره. ويعود أصوله إلى قارة أستراليا، وحصلت عليه حديقة حيوان شيد المائية في شيكاغو عام 1933.

ومنذ ذلك الوقت شاهد الذكر، واسمه "جراندداد" أو الجد، اعجاب أكثر من 104 ملايين شخص بحسب بيان لمدير الحديقة.

ويعيش هذا النوع من الأسماك في بيئته الطبيعية نحو مائة عام. وعادة ما تعيش الحيوانات عمرا أقل عند العيش في الأسر.

ويبلغ عمر هذا النوع من الأسماك نحو 400 مليون عام، وأثبتت الحفريات عدم حدوث أي تغيير به من أكثر من 100 مليون عام.

وتتنفس الأسماك الرئوية عن طريق الخياشيم ولها رئة بدائية ويعتقد العلماء أنها كانت حلقة في تطور الأسماك إلى البرمائيات.