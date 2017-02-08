شاهد: متحف تحت الماء في مصر

بدأت مجموعة من الغواصين المصريين إنشاء متحف تحت الماء في مدينة دهب المصرية لحماية الشعاب المرجانية الطبيعية.

ويأمل أصحاب مباردة "أنا أغوص" التي تبنت إنشاء المتحف، إن تتحول المنحوتات، التي يتم وضعها تحت الماء، إلى شعاب مرجانية طبيعية للحفاظ على الأسماك والكائنات البحرية.

كما يأملون في أن تجذب أولئك الذين يغوصون بعيدا عن الشعاب المرجانية الطبيعية مما يتيح لها فرصة التعافي والنمو.

وتتكون مبادرة "أنا أغوص" من مجموعة من الغواصين الذين يعملون في تعليم الغوص والحفاظ على الحياة البحرية في مصر.

وصنعت بعض المنحوتات من قطع حديد وبعضها من أدوات منزلية وأجزاء من دراجات.

وتعد دهب، التي تقع شمال منتجع شرم الشيخ، من أفضل أماكن الغوص في العالم.