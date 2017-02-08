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منوعات|الولايات المتحدة

شاهد: لحظة انفجار "لاب توب" 4 مرات متتاليات

8/2/2017

تعرض مراهق أمريكي لموقف مفزع حينما انفجر جهاز الـ"لاب توب" خاص به، واشتعل فجأة لـ 4 مرات خلال دقائق!

وبحسب شبكة إيه بي سي نيوز، وقناة إن بي سي الرابعة، أظهرت كاميرات المراقبة ديفون جونسون (18 عامًا) برفقة صديقه أندرو وهما يجلسان على أريكة غرفة المعيشة بمنزله في ثاوزاند أوكس بكاليفورنيا، ويلعبان ألعاب الفيديو ويأكلان البيتزا، حين انفجر لابتوب "ماركة ديل موديل إنسبيرون" فجأة وتحول لكرة نار على بعد 3 أقدام فقط منهما، ما أصابهما بالذعر.

وقام صديقه على الفور بنزع كابل الشحن من الكهرباء، بينما نقل ديفون الجهاز المدمر من فوق الأريكة بعدما أحرقها، ووضعه على طاولة أخرى، وخلال 7 دقائق انفجر الجهاز 3 مرات أخرى في دقائق متفرقة استخدم خلالها ديفون طفاية الحريق لإخماد النيران.

واعتبر الفتى نفسه محظوظًا بأن الجهاز لم ينفجر في وجهه، كما قالت والدته إنهم كانوا يحضرون أنفسهم للذهاب إلى السينما تاركين الجهاز موصولاً بالكهرباء ما كان سيسفر عن احتراق المنزل بالكامل.

ويبدو أن ما حدث كان سببه انفجار البطاريات المصنوعة من "الليثيوم أيون"، وهو نفس النوع الذي تسبب في انفجار هاتف سامسونغ جلاكسي نوت 7، بحسب الدكتور بروس دان، وهو أستاذ علوم المواد والهندسة في جامعة كاليفورنيا، وهو واحد من كبار الخبراء في البلاد عن بطاريات الليثيوم أيون.

وقالت شركة "ديل" إنها ستعوض ديفون عما حدث، وستفحص جهازه وتفتح تحقيقًا لمعرفة السبب الحقيقي للحد من هذه الحوادث.

المصدر : الجزيرة مباشر
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