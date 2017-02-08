شاهد: لحظة إنقاذ "موظ" سقط في بحيرة متجمدة

في تصرف بطولي، خاطر مجموعة من المتزلجين بحياتهم لإنقاذ حيوان موظ غرق في بحيرة متجمدة.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، حاصرت المياه الجليدية الحيوان بعد سقوطه في مياه البحيرة المتجمدة، وظل يصارع منهكًا للخروج منها لكنه فشل حيث حاصرته الطبقة الجليدية السميكة أعلى البحيرة.

وحين رأى المتزلجون هذا المشهد هرعوا على الفور لإنقاذه في عملية استغرقت نحو 30 دقيقة قاموا فيها بتحطيم الجليد من حوله بفأس، وصنعوا له ممرًا للخروج إلى البر وبالفعل نجحوا في تحريره.

وحظي الفيديو الذي تم التقاطه في السويد، بمتابعة وإعجاب مئات الآلاف من المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي.