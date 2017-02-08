شاهد: حبة "شيتوس" بـ100 ألف دولار!

إذا كنت من محبي مقرمشات "شيتوس" الشهيرة، فعليك الانتباه من الآن فصاعدًا وحدق جيدًا في شكل الحبات، فربما تدر عليك أموالاً طائلة.

ففي حادث فريد من نوعه، فتح مستخدم عبر موقع التسوق الإلكتروني "إيباي" الشهير، مزادًا لبيع حبة شيتوس تشبه إلى حد كبير الغوريلا المقتولة "هارامبي"، بحسب صحيفة يو إس إيه توداي، وعدد من القنوات المحلية الأمريكية ووكالات الأنباء.

وهارامبي (17 عامًا) هي تلك الغوريلا الشهيرة التي سحبت طفلًا عمره 3 سنوات، تسلق على سياج قفصها في حديقة حيوان سينسياتي، واضُطر إلى قتلها خوفًا على حياة الطفل، وهي حادثة شهيرة تداولتها الصحافة في مايو/أيار الماضي.

وقال المستخدم صاحب حساب "Fat Kid Deals" على تويتر، إنه عندما فتح كيس شيتوس الحار وجد بداخله حبة فريدة تشبه الغوريلا هارامبي ويصل طولها نحو 3.8 سم، فقرر على الفور فتح مزاد للبيعها عبر موقع "إي باي" الشهير.

وبدأ المستخدم مزاده بمبلغ قدره 11,99 دولارًا فقط، ليصل سعر بيع الحبة حتى الآن إلى 99 ألف و900 دولار أمريكي أي نحو 100 ألف دولار، وشارك في المزاد 132 مشترٍ، ومن المفترض أن تكون المزايدة قد انتهت الثلاثاء في تمام الساعة 3:45 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وحظي الحدث الغريب باهتمام وسائل الإعلام الأمريكية من بينها شبكات فوكس، وإيه بي سي، وسي بي إس، كما انتشرت الواقعة كالفيروس على مواقع التواصل الاجتماعي لتجمع عددًا لا يعد ولا يحصى من النكات والتعليقات الساخرة.