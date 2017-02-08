شاهد: تطلِّق زوجها بعد 22 سنة بسبب ترمب

انفصلت أمريكية عن زوجها إثر ارتباط دام 22 عاما بعدما اكتشفت تصويته لصالح دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وقالت غايل ماكورميك (73 عامًا) وهي حارسة متقاعدة في سجن كاليفورنيا، إنها صُدمت عندما قام زوجها بالكشف عن تصويته لترمب خلال غداء مع الأصدقاء، معتبرة ما فعله زوجها "خيانة".

وأضافت غايل، التي تصف نفسها بالديمقراطية والاشتراكية، أنها لم تفكر يومًا بترك زوجها الجمهوري المحافظ، ولكنها شعرت بالخيانة عندما قام بدعم ترمب، واعتبرت أن زوجها كسر الاتفاق الذي كان بينهما.

ويبدو أنه لم يعد الاختلاف في الميول السياسية مجرد اختلاف في الرأي بعدما تغيرت ممارسات بعض القادة بشكل ملفت للنظر. وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس على 6426 شخصا في الفترة ما بين 27 ديسمبر/كانون الأول وحتى 18 يناير/ كانون الثاني، أن الأمور ازدادت سوءًا.

وبيَّن الاستطلاع أن الهوة بين الجمهوريين والديمقراطيين اتسعت، ما دعا علماء نفس وسياسيين إلى إطلاق تحذيرات من هذا الأمر يزيد عدم الثقة في الحكومة، ويجعل تسوية العمليات السياسية أكثر صعوبة.

كما بينت نتائج الاستطلاع ارتفاع عدد الأشخاص الذين دخلوا في نقاشات سياسية عائلية 6% لتصبح 39% مقابل 33% في استطلاع أجري قبل الانتخابات.